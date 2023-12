Marian Nazat: Gândul meu de An Nou MOTTO: „Imbatranesc. Destinul mi-e insa tot copil; Isteț sa prinza pasari și sa doboare poame”. Vasile Voiculescu, Toiag de inger „Mi-a cam trecut veleatul”, oftez adesea și ma uit in jur cu stinghereala zgrunțuroasa. Nimic nu mai seamana cu lumea știuta de mine, nimic…Cand s-a schimbat intr-atat de mult? Și eu ce-am pazit, de am lasat-o s-o ia razna? Ah, de-aș fi fost un pic atent, un pic macar… Alung repede sentimentul parelnicei vinovații și ma scutur de mazga autocompatimirii inutile. In definitiv, la ce bun sa te ciorovaiești cu fatalitatea? Un caraghios in plus nu folosește nimanui,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

