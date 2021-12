Marian Mexicanu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicii lautarești și de petrecere, a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a fost insoțit de fiica sa, Maria, in varsta de 17 ani. Artistul și fiica sa s-au impact in urma cu puțin timp, dupa ce au stat o perioada indelungata fara sa iși vorbeasca. Iata ce marturisiri au facut cei doi in exclusivitate pentru Antena Stars.