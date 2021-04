Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Romania se confrunta cu problemele de la ministerul Sanatații, scandalul raportarilor ia amploare, iar numarul real al morților de Covid atinge recordul absolut: 237 de decese intr-o singura zi. PSD profita și cere inființarea unei comisii parlamentare pentru verificarea datelor legate de…

- Brigitte Pastrama și-a facut curaj și a vorbit despre problemele de sanatate pe care le-a avut. Vedeta a povestit la Xtra Night Show de la Antena Stars despre ce i s-a intamplat dupa infectarea cu Covid-19, dar și despre alte probleme mai vechi, ținute secret pana acum.

- Oana Roman a facut marturisiri sfașietoare despre problemele de sanatate ale mamei sale. Fiica lui Petre Roman a declarat ca traiește cu grija ei in permanența, din cauza ca aceasta nu-și poate mișca o mana. Oana Roman a vorbit despre problemele de sanatate ale mamei Mioara „La 15:30 ajung cu mama la…

- Mulți dintre noi stam picior peste picior pe scaun, la birou, la o intalnire sau acasa, dar puțini conștientizam ca aceasta obișnuința ne poate afecta starea de sanatate. Sa stam picior peste picior a devenit un gest obișnuit pentru mulți dintre noi. Fie ca ne așezam pe scaun, la birou,la o intalnire…

- Reforma sistemului de sanatate merge mai departe, indiferent de "incercarile disperate" ale PSD de a pune piedici, "aruncand cu minciuni in stanga si in dreapta la adresa ministrului Vlad Voiculescu", a transmis, miercuri, USR PLUS, dupa respingerea in Camera Deputatilor a motiunii simple impotriva…