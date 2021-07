Marian Drăgulescu intimidat de un WC la JO de la Tokyo! ”Nu apeși nimic, nu știi ce te stropește!” VIDEO Marian Dragulescu intimidat de toaletele din satul olimpic din Japonia. Mare noastru campion care, azi-dimineața a ratat calificarea mult dorita la sarituri, s-a ciocnit de probleme de acomodare in satul olimpic de la Tokyo din prima zi. Aventura sportivilor romani la JO de la Tokyo.Cu toata experiența participarii sale la 5 olimpiade din cariera sa prodigioasa, Marian Dragulescu s-a intimidat cand a trebuit sa foloseasca WC-ul, capacul caruia fiind plin de opțiuni, toate in limba japoneza. Aceeași problema a intampinat-o cu folosirea aparatului de aer condiționat din camera sa. Dupa 5 divorțuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo, gimnastul Marian Dragulescu, a ramas impresionat de tehnologia japonezilor si atunci cand vorbim de o toaleta. Gimnastul s-a incurcat in multiplele optiuni pe care le avea capacul de WC, mai ales ca instructiunile erau in limba japoneza. Aceeasi problema a intampinat-o…

- Dupa o absenta de 57 de ani din turneul olimpic de fotbal, joi dupa amiaza, Romania a debutat cu o victorie la limita, scor 1-0, in intrecerea din Japonia, reusita romanilor venind in urma unui autogol.

- Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, nu a respectat regulile sanitare impuse in Japonia inainte de meciul dintre Honduras și Romania. In așteptarea primului meci al echipei naționale de fotbal a Romaniei de la Jocurile Olimpice, oficialii FRF și-au facut apariția pe stadionul din Kashima.…

- Cațiva dintre componenții naționalei olimpice de fotbal au venit astazi la INMS pentru a efectua vizita medicala. In frunte cu Boboc, Pașcanu sau Ciobanu, „tricolorii” care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au strans azi la INMS pentru a efectua testarea medicala obligatorie.…

- Federația Romana de Tenis de Masa are planuri mari pentru Jocurile Olimpice, competiție care va incepe peste mai puțin de o luna in Japonia. Intr-o disciplina dominata categoric de asiatici, forul condus de buzoianul Cristinel Romanescu iși propune sa atace podiumul la Tokyo. Probele in care exista…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg) va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca nu va trimite sportivi la competitia polisportiva din Japonia. ''Kriszta Incze va reprezenta Romania in Japonia! Republica Populara Democrata…

- Una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis de masa din Romania a invațat trucuri și secrete din arta machiajului de la un profesionist in domeniu. Adina Diaconu, una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din noua generație, a lasat paleta și sala de antrenament și s-a relaxat la o ședința de…

- „Dezbaterea Zilei” de astazi: Ar trebui cluburile sa lase jucatorii sa participe la Jocurile Olimpice din aceasta vara? Romania este calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, dar naționala condusa de Mirel Radoi poate fi vaduvita de cei mai buni jucatori. „Tricolorii” le vor intalni…