- Un barbat de 33 de ani a fost condamnat la aproape sapte ani de inchisoare pentru trafic de persoane dupa ce a racolat o femeie din Republica Moldova pe care a obligat-o sa se prostitueze in Italia si in Romania, in special pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Acesta mai are condamnari și…

- Viorel Chirila, condamnat la inchisoare pe viața pentru crimele și violurile comise asupra unor copii, a vrut sa fie eliberat condiționat din inchisoare, cerere respinsa de judecatori Unul din cei mai mari infractori din Romania, Viorel Chirila, care a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru crimele…

- Dupa ani petrecuți intr-o inchisoare din China, ținut in condiții inumane și supus unor tratamente degradante, Marius Balo este la un pas de a se intoarce in Romania. Profesorul universitar a fost arestat și condamnat la opt ani in spatele gratiilor pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari.

- Un barbat roman stabilit in Anglia, de 32 de ani, a batjocorit o minora de 14 ani. A fost condamnat la șase ani de inchisoare de magistrați. Romanul a inceput sa fie tot mai atras de minore la scurt...

- Nicolae Fratutescu, un roman de 49 de ani, a fost condamnat de magistrații Curții Regale din Bradford din Anglia la 10 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea unei femei, precum și de comiterea altor infracțiuni. Condamnat la 20 de ani de inchisoare in Romania, pentru omor, Nicolae…