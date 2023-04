Stiri pe aceeasi tema

- Marian Aliuța a facut primele declarații dupa ce s-a pocait. Fotbalistul „pacatos” in amor s-a botezat la varsta de 45 de ani. Fostul jucator al lui Gigi Becali a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, de ce și-a intors fața catre Dumnezeu.

- Marian Aliuța a luat o decizie indrazneața, dupa ce și-a ințelat soția și s-a pocait. Fostul fotbalist a decis sa aleaga calea credinței, dupa o viața tumultoasa, ca Dumnezeu sa ii ierte toate pacatele pe care le-a facut pana in acest moment, inclusiv in ceea ce privește familia lui.

- Val de reacții negative in mediul online dupa ce s-a speculat ca un cunoscut retailer de mobila, care urmeaza sa deschida un magazin langa Timișoara, ar oferi salarii apropiate de minimul pieței.

- Cazul lui Cristi Vasc (54 de ani) a ținut prima pagina a ziarelor in octombrie 2020. Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova, FC Brașov și FC Național era acuzat ca a trimis poze indecente unei minore in varsta de 13 ani, insa Vasc nu a avut nicio reacție publica pana marți, cand a vorbit in premiera…

- Tot mai multe femei decid sa caștige bani expunandu-se in iposteze provocatoare in mediul online. Fenomenul caștiga din ce in ce mai multe doritoare, cel mai recent exemplu venind din lumea sportului rege in Romania. Soția lui Cristian Daminuța și-a facut cont pe un site pentru adulți. Madalina a dezvaluit…

- Marian Aliuța și-a lasat trecutul in spate și a decis sa mearga pe drumul credinței dupa ce și-a inșelat partenera de viața de mai multe ori. Fostul fotbalist a facut o mare schimbare și s-a apropiat de Dumnezeu. Mai multe informații, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Elena Basescu a reușit sa ii surprinda pe unii conducatori auto. Fiica fostului președinte al Romaniei a facut un gest neașteptat. Mezina familiei este deja cunoscuta publicului romanesc, mai cu seama dupa intrarea sa in politica, dar și dupa relațiile cu personaje neașteptate din showbiz. Deși mulți…