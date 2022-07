Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle incearca sa-si creioneze aceasta imagine de activisti foarte implicati in problemele arzatoare ale lumii. Ieri, cei doi duci care ar trebui sa se mentina apolitici au participat la un eveniment ONU organizat in memoria lui Nelson Mandela, acolo unde Harry a avut un discurs…

- Cristina Cioran face marturisiri copleșitoare. Una dintre cele mai nonconformiste persoane publice din țara noastra, devenita mama la varsta de 44 de ani, vedeta dezvaluie noi detalii despre perioada in care a fost internata in spital. Nașterea prematura a fetiței sale, Ema, a avut un impact uriaș asupra…

- Meghan Markle și Prințul Harry nu mai au voie sa vorbeasca. Ce decizie a luat de familia regala și de ce. Totul a fost dezvaluit de biograful și jurnalistul Duncan Larcombe pentru revista Closer, care a declarat și ca „testul incepe cu adevarat acum”, dupa ce ducii de Sussex s-au intors la casa lor…

- Dupa ce au participat la Jubileul reginei Elisabeta a II-a, in Marea Britanie, Prințul Harry și Meghan Markle au revenit in California, Statele Unite ale Americii. Ducele și-a reluat unul dintre hobby-uri, insa s-a accidentat. Prințul Harry, accidentat la polo Prezent in California, Prințul Harry a…

- Regina Elisabeta a II-a le-a interzis ducilor de Sussex sa faca fotografii sau sa filmeze momentul in care Majestatea Sa și-a cunoscut stranepoata, deja in varsta de un an. Se pare ca monarhul britanic și Lilibet au avut o intrevedere in cursul zilei de joi, 2 iunie, noteaza click.ro. Prințul Harry…

- Regina Elisabeta a II-a și-a sarbatorit, cu mare fast, Jubileul de Platina, onorand cei 70 de ani pe care i-a petrecut pe tronul Marii Britanii. Cu ocazia grandiosului eveniment, Prințul Harry și Meghan Markle au facut un gest de zile mari pentru monarhul in varsta de 96 de ani. Gestul facut de Meghan…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a aparut, joi, la celebrul balcon de la Palatul Buckingham de la Londra, in prima zi a celebrarilor pentru 70 de ani de domnie, aclamata de zeci de mii de persoane, un eveniment fara precedent in istoria Regatului Unit. Suverana in varsta de 96 de ani, imbracata…

- Prințul Harry a starnit un val de reacții in mediul online, dupa ultima sa vizita in Marea Britanie. Ducele de Sussex a sugerat ca impartașește o relație speciala cu bunica sa, Regina Elisabeta. Ce parere au jurnaliștii straini despre aceste afirmații. Ce detaliu a divulgat soțul lui Meghan Markle.…