- Rusia nu intentioneaza sa se angajeze pe calea escaladarii nucleare in infruntarea sa cu Occidentul cu privire la Ucraina, dar ceilalti nu ar trebui sa-i puna la incercare rabdarea, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de Reuters.

- Producatorul german de armament Rheinmetall (RHMG.DE) construieste un centru militar de intretinere si logistica la Satu Mare, in Romania, care ar trebui sa inceapa sa functioneze in aceasta luna pentru a asigura mentenanta armelor folosite pentru razboiul din Ucraina, a anuntat duminica compania, transmite…

- Atacuri rusești masive au tintit regiunile ucrainene Harkov si Odesa, au anuntat autoritatile locale. Mai multe explozii au fost semnalate și in Kiev, in cursul dimineții. De luni intregi, Rusia bombardeaza instalatii-cheie din Ucraina cu rachete si drone, perturband viata de zi cu zi a milioane de…

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…