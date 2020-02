Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Kobe Bryant a lasat un gol imens in sufletul celor care l-au cunoscut și apreciat. Legendarul jucator de baschet s-a stins din viața, alaturi de fiica lui, intr-un tragic accident de elicopter, petrecut in Calabasas, California.

- Kobe Bryant era implicat in multe proiecte sociale, pe langa multitudinea de afaceri in care investise, fiind cunoscut ca unul din cei mai mari sustinatori ai copiilor fara posibilitati, pe care facea tot posibilul sa-i ajute sa isi schimbe viata in bine, prin sport si nu numai. In vara anului…

- LeBron James este, fara indoiala, una din legendele care inca joaca in NBA la cel mai inalt nivel, adica la L.A. Lakers. Aceeași echipa la care a jucat, pentru toata viața și Kobe Bryant. Ultimul Tweet pe care Kobe Bryant l-a scris pe contul de Twitter i s-a adresat lui LeBron James și a fost... View…

- Moartea lui Kobe Bryant (41 de ani) și a fiicei lui de 13 ani, Gianna Maria, a șocat intreaga lume, in special pe apropiații baschetbalistului. Legendarul jucator a decedat duminica, 26 ianuarie, intr-un accident de elicopter, iar LeBron James (35 de ani) a scris un mesaj de desparțire copleșitor,…

- Lumea intreaga este in stare de soc dupa moartea legendarului Kobe Bryant, sportivul care a scris istorie in lumea baschetului in ultimii 25 de ani. Vedete din toate domeniile au transmis mesaje de condoleante, iar ceremonia premiilor Grammy de noaptea trecuta i-a fost dedicata. Alte opt persoane, inclusiv…

- Diego Armando Maradona, fostul idol al fotbalului argentinian, a deplans moartea starului baschetului american Kobe Bryant intr-un accident de elicopter, informeaza agentia spaniola EFE. "Se duc toti cei buni. Regret, de asemenea, moartea fiicei sale si a echipajului elicopterului. Ne…

- Dispariția celui care a fost Kobe Bryant a șocat intreaga lume. Baschetul nord-american a pierdut o legenda.In semn de omagiu pentru fostul mare baschetbalist, clubul Dallas Mavericks a anunțat, luni, ca a luat o decizie radicala.Astfel, gruparea texanaa precizat ca va retrage tricoul cu numarul 24…

- Fostul jucator de baschet, Kobe Bryant, in varsta de 41 de ani, și-a pierdut viața in urma prabușirii unui elicopter in Calabasas, California. In acel accident a murit și fiica sportivului, care avea doar 13 ani.