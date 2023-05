Stiri pe aceeasi tema

- Giovana și Sese mai au foarte puțin timp pana vor deveni parinți. Recent, cei doi caștigatori ai sezonului 5 Mireasa au publicat pe rețelele sociale o fotografie impruena, spre incantarea fanilor.

- Maria Roman și-a gasit marea dragoste, dupa divorțul de fostul ei soț, Liviu Olteanu, cu care s-a casatorit in marea finala de la Mireasa. Maria Roman și actualul partener au o relație de trei ani, iar cei doi au decis sa iși uneasca destinele in fața ofițerului de Stare Civila. Iata imagini de la marele…

- Bia Khalifa are noi probleme. De aceasta data, ea ar fi fost chemata in judecata pentru ca nu și-ar fi platit facturile, potrivit Spynews. Iata ce are de spus despre datoriile pe care le-ar fi facut.

- Maria Roman, fosta concurenta a sezonului 3 Mireasa, a rabufnit in mediul online la scurt timp dupa ce a anunțat ca este insarcinata. Tanara nu s-a mai putut abține și a dat replica celor care vorbesc despre sarcina sa.

- Luminița Popescu și sora ei au fost surprinse de catre paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro intr-o situație neplacuta chiar in centrul Capitalei. Bolidul cu care erau s-a stricat și au trebuit sa aștepte o platforma pentru a reuși sa plece.

- Maria Roman, fosta concurenta a sezonului 3 Mireasa, a aparut pe micile ecrane ale telespectatorilor dupa ce a fost ceruta in casatorie. Tanara a oferit noi informații despre divorțul de Liviu Olteanu.

- Dupa divorțul de fostul ei soț, Liviu Olteanu, barbatul cu care s-a casatorit in marea finala de la Mireasa, Maria Roman a fost ceruta de soție in urma cu doar cateva zile de actualul ei partener cu care are o relație de aproape 3 ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, caci tanara nu se aștepta.…

- Majoritatea oamenilor se confrunta cu diferite fobii, iar vedetele nu pot sa fie imune. Acestea au fost nevoite sa-și confrunte cele mai mari frici in cadrul emisiunii America Express. Cu toate ca proba era obligatorie, erau dispuși sa renunțe pentru a nu trece peste fobia pe care o au.