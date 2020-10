Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Arges, Ion Minzina, a afirmat ca a votat pentru viitorul copiilor, dar si pentru pensionarii din Romania. "Am votat pentru viitorul copiilor nostri, am votat pentru pensionarii Romaniei, am votat pentru categorii defavorizate",…

- Adunarea Generala a Actionarilor CEC Bank a aprobat vineri schimbari la nivelul Consiliului de Administratie al bancii, iar Mirela Calugareanu, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a fost numita in functia de presedinte al CA, potrivit unui comunicat al bancii. "Adunarea…

- Vali Pena a fost numita in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. Decizia premierului Ludovic Orban a fost publicata joi in Monitorul Oficial. ''Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna Vali…

- Dan-Catalin Vatamanu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Printr-o alta decizie a premierului, Andreea Kohalmi-Szabo a fost revocata din functia de presedinte al Administratiei…

- Eugen Ioan Cozma a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, printr-o decizie a premierului, publicata joi in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES.Anterior, Cozma a detinut functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale…

- Teodor Minodor Chirica a fost numit joi in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Nuclearelectrica, in urma renuntarii la functie a lui Iulian Robert Tudorache, potrivit unei informari remise Bursei de Valori Bucuresti. "Societatea Nationala Nuclearelectrica SA ("SNN") informeaza actionarii…

- Valentin Radu a renunțat la funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrica SA, iar Iulian Cristian Bosoanca a fost ales in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu...