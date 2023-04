Stiri pe aceeasi tema

- Mihai și Hatice au adus o serie de jigniri la adresa lui Roberto, in cadrul unui task din casa Mireasa. Concurenții au fost puși in situația de a se provoca reciproc cu adevaruri nespuse pentru a parasi incaperea, iar strategia lui Hatice a starnit multe reacții.

- Dani și Daiana de la Mireasa și-au asumat relația și au trecut la pasul urmator. Cei doi iși doresc sa ramana impreuna și au declarat ca nu sunt interesați de alte persoane care ar putea sa vina din exterior.

- Dupa ce, inițial, Simona a oprit cunoașterea cu Andrei, concurentul iși dorește ca lucrurile sa avanseze și sa petreaca mai mult timp in compania ei. De curand, a cerut parerea baieților, moment in care Alex a fost deranjat de discuție.

- Concurenții au jucat un joc prin care și-au pus intrebari incomode. Una dintre curiozitați a fost indreptata spre Dani, de catre Irina. Fata a vrut sa știe daca baiatul a vrut sa o sarute pe Denisa.

- Dani este pus intr-o situație complicata, pentru ca deși se afla intr-o cunoaștere cu Denisa, acesta a spus ca vrea sa o cunoasca și pe Daiana. In emisia live de Mireasa de pe 13 februarie 2023, tanarul a spus ca s simte confuz.

- Concurenții de la Mireasa au inceput sa se cunoasca mai bine, iar Andreea a fost invitata in casa baieților. Intalnirea a starnit destul de multe reacții, mai ales dupa ce Andrei a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca mai bine, in contextul in care a spus ca este atras de Irina.

- Concurenții de la Mireasa au inceput sa se cunoasca mai bine, așa ca au aparut și primele simpatii. Așa se poate spune și despre Sabrina, tanara marturisind ca ii place de unul dintre baieți. O alta participanta a pus ochii pe același concurent.