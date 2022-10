MARIA GHEORGHIU: „Eu m-am salvat prin cântec” Muzica ei e atat de calda incat poate topi și inimile celor care au incetat sa mai creada in iubire. Inima ei e plina! E plina de noua paradigma a vieții ei – prezentul in care a invațat sa se iubeasca, sa se „chibzuiasca” fara a se mai risipi in povești care ii macina sufletul. Povestea Mariei Gheorghiu este un exemplu pentru fiecare femeie, atunci cand spune „nu mai pot”. Și cand nu mai poți… mai poți puțin. Marturie sta Femeia care cutreiera lumea cu o chitara și sufletul plin de poezie. – Muzica ta e un fel de rugaciune… pacatoasa. Sunetul e cald precum odele intonate uneori prin biserici,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

