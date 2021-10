Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Maria Ceplinschi a ocupat locul 6 in finala de la sol, duminica, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Kitakyushu (Japonia).Potrivit Agerpres, Ceplinschi (16 ani), care a fost a 16-a la individual compus, a fost notata cu 13,366 in finala, dupa ce in calificari primise…

- Sportivul roman Marian Dragulescu (40 ani) a ratat calificarea in finala de la sarituri, miercuri, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Kitakyushu (Japonia), odata cu incheierea calificarilor masculine. Dragulescu, aflat la cea de-a 14-a sa participare la un campionat mondial,…

- Sportiva romana Maria Ceplinschi, in varsta de 16 ani, s-a calificat in finalele de la individual compus si sol la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Kitakyushu (Japonia), marti, odata cu incheierea concursului feminin de calificare. Maria Ceplinschi s-a calificat la individual compus…

- Maria Ceplinschi va participa la turneul de la Kitakyushu, din Japonia, cea mai importanta competiție a ei de cand a trecut la seniori. Aflata in primul an de seniorat, Maria Ceplinschi, una dintre speranțele gimnasticii feminine romanești, va da peste cateva zile cel mai important test de cand este…