- Michael Jackson s a stins din viata la data de 25 iunie 2009. Michael Joseph Jackson s a nascut la data de 29 august 1958, in Gary, Indiana, SUA. Supranumit Regele muzicii pop, a fost un renumit cantaret american, care a adus contributii importante muzicii, dansului si modei. Imensul succes comercial…

- Pe 14 iulie se implinesc 11 ani de cand cantareața Madalina Manole s-a stins din viața. Artista s-a sinucis chiar in ziua in care a implinit 43 de ani. La vremea respectiva, cazul morții fulgeratoare a Madalinei a fost un subiect extrem de dezbatut de tabloide. Deși autoritațile au stabilit oficial…

- Carmen Tanase a ramas vaduva in anul 2000 atunci cand soțul ei s-a prapadit. Actrița impreuna cu partenerul ei de viața i-au dat naștere fiului lor, Tudor. Vedeta pare ca este o femeie implinita și fericita, insa cu toate acestea a marturisit ca are un mare regret și a povestit și despre motivul pentru…

- “Dau viața mea” sau “ Spune-mi” sunt doua dintre melodiile inconfundabile ale artistei. De-a lungul timpului a colaborat cu Aurelian Temișan, Ștefan Iordache sau Marcel Pavel. Cu cel din urma a și participat la concursul Eurovision in 2002, clasandu-se pe locul 9. A fost cea mai buna clasare a Romaniei…

- Monica Anghel a trecut prin momente dificile, dupa moartea fostului ei partener de viața. Andrei Carandino, primul ei soț, a murit din cauza unor probleme cardiace la varsta de 61 de ani. Vestea ca barbatul care i-a fost alaturi 11 ani din viața a trecut la cele sfinte a debusolat-o pe faimoasa artista,…

- S-a implinit un an de la moartea brutala a lui George Floyd, eveniment care a provocat revolte de o amploare fara precedent si a avut un impact urias asupra evolutiilor politice din Statele Unite. Presedintele Joe Biden si vicepresedintele Kamala Harris a

- Maria Macsim Nicoara a murit in luna decembrie a anului trecut, dupa luni de chin in care s-a luptat sa traiasca. In vara lui 2020 familia a anunțat salvarea dupa opt ore ca artista nu se simte bine, insa acum sora ei scoate la iveala amanunte importante. Femeia e de parere ca soțul și mama lui au o…

- Georgiana Lobonț, chiar in ziua de Paște, a facut marele anunț: vrea sa devina mama pentru a treia oara și este mai hotarata ca niciodata sa iși mareasca familia. Mai mult decat atat, soțul are aceeași dorința, astfel ca la Antena Stars cei doi au facut declarații neașteptate despre acest mare eveniment.