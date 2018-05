Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir si fiica ei, Maia, sunt extrem de apropriate si au o legatura foarte stransa. Teo a adoptat-o pe Maia de mica, iar fata a stiut intotdeauna adevarul. Acum, Maia s-a transformat intr-o adevarata domnișoara și a venit deja varsta la care este nevoita sa iși faca carte de identitate.…

- Multi bolnavi nu iau in serios aceasta boala desi este una extrem de grava si in timp poate duce la un cancer hepatic netratabil. Cantareata de manele Denisa Raducu si cantareata de muzica populara Ileana Ciuculete au murit din aceasta cauza. Ambele aveau virusul hepatitei B, dar nu au facut niciun…

- Vesti triste! Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf se lupta pentru viața! Indragita cantareata sufera de mai mulți ani de probleme cardiace, iar acum, la 70 de ani, a fost diagnosticata cu un cancer galopant situat la…

- Anul acesta, Prințul Charles, viitorul rege al Marii Britanii, i-a uimit pe toți creștinii cu un mesaj emoționant cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Fiul cel mare al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a inregistrat un video dedicat creștinilor din intreaga lume, aratandu-și susținerea fața de problemele…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- Tatal lui Karym are aceeasi boala ca a Denisei Raducu. Acesta se afla internat la Spitalul Municipal din Braila, de doua saptamani, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: are cancer. Crezand, inițial, ca are doar o simpla raceala, barbatul a fost diagnosticat cu cancer, exact același tip…