Stiri pe aceeasi tema

- Maria Buza a avut parte deun turneu atipic in Canada și America de Nord, mai ales ca i s-au anulat spectacolepe fondul restricționarii evenimentelor publice, ca urmare a raspandiriicoronavirusului. Actrița și soțul ei au reușit sa revina acasa și au intrat laizolare pentru urmatoarele doua saptamani.Atunci…

- O femeie de 42 de ani din judetul Vaslui este transportata, marti, la Spitalul de Boli Infectioase Vaslui cu suspiciune de coronavirus. Ea era in izolare la domiciliu, impreuna cu cei doi copii minori si cu sotul ei, revenit in 4 martie din Coreea de Sud.

- Echipele SUA si Canadei s-au calificat vineri la turneul feminin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, unde se vor numara printre favorite, scrie AFP. Nationala SUA, campioana mondiala, a zdrobit-o pe cea a Mexicului, scor 4-0, in semifinalele turneului olimpic de calificare…

- Oficialii chinezi au anunțat ca numarul persoanelor ucise de coronavirus a sarit de 80, duminica.Viteza cu care se raspandește coronavirusul este amețitoare, iar numarul victimelor crește de la zi la zi, estimarea fiind ca fiecare bolnav infecteaza alte doua, trei persoane. Din acest motiv, chinezii…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza…