- Horia Brenciu, in varsta de 50 de ani, a atras atenția cu una dintre imaginile distribuite recent in mediul online. Prezentatorul a dezvaluit ce a pațit zilele acestea. Acum, la inceputul anului 2023, Horia Brenciu se confrunta cu probleme de sanatate serioase, conform informațiilor furnizate chiar…

- „7 ani de cand, cu putin timp inainte de fiecare revelion «propovaduiesc in pustiu» ca petardele ar trebui sa dispara de pe piata mai mult sau mai putin neagra a momentului. 7 ani de cand am inventat substantivul «petardat», introducandu-l in Fondul Principal de Cuvinte al limbii romane, exasperat de…

- Celebrul Dorian Popa este cunoscut pentru aparițiile lui surpriza pe rețelele de socializare. Fie ca anunța un eveniment sau pur și simplu sa-și salute fanii, care nu sunt puțini. Așa se face ca de curand a impartașit cu fanii sai una din experiențele dintr-un restaurant, tocmai in Turda. Hai sa aflam…

- Un moldovean de 21 de ani a avut parte de o experiența mai puțin placuta la intrarea in țara. Acesta se intorcea din Romania, la volanul unui autoturism, intenționand sa introduca in țara o cantitate comerciala de robinete, fara a le declara.

- Tanya Gurska și Liza Tolmachevska, doua mame din Odesa, care au fost nevoite sa iși paraseasca locurile natale impreuna cu copiii lor la inceputul razboiului, descriu calatoria care le-a adus la Constanța, cum au interacționat cu autoritațile statului, cu sistemul medical din Romania, cine le-a oferit…

- Steve și Ivana, un cuplu de turisti canadieni, au vizitat Cazanele Dunarii și au fost uimiți de frumusețea locului. Aventura lor in Romania a inceput datorita unui prieten roman care le-a sugerat sa viziteze țara.

- In ziua de 06 Noiembrie 2022, la ora 09:42:21 ora locala a Romaniei , s a produs in Muntenia, Dambovita, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 15km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Incdfp, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- In prezent, Scanexpert detine un numar de 7 centre de imagistica medicala in toata tara (Brasov, Galati, Roman, Pascani, Botosani si Iasi), compunand astfel o retea multifunctionala de diagnostic, care reuseste prin serviciile medicale de excelenta si echipa de medici dedicata sanatatii, sa transforme…