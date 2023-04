Stiri pe aceeasi tema

- Marhaba Steak & Breakfast Restaurant, desemnat de Google, cel mai bun restaurant de tip “Steak-House” din Cluj-Napoca, la inceputul anului 2023! Bazat pe un top al celor mai bune restaurante din Cluj, in primul trimestru al anului 2023, la categoria “ Steak-House Restaurants “ ( restaurante specializate…

- Cei mai mulți oameni locuiesc acum la oraș, ceea ce face ca siguranța sa reprezinte unul dintre cele mai importante aspecte de luat in considerare cand te decizi unde vrei sa traiești. O destinație unde te simți in siguranța iți reduce stresul și frica resimțite cand calatorești in strainatate sau cand…

- Netflix a dezvaluit luni in exclusivitate pentru HotNews.ro ca va ieftini abonamentul sau de baza pentru clientii din Romania ai serviciului de streaming. Mai exact, pretul abonamentului de baza (basic) al Netflix pentru Romania va fi redus de la 7,99 euro la 4,99 euro incepand de luni, 13 februarie.…

- Sambata este ultima zi in care clientii Hidroelectrica mai pot trimite indexul de consum reprezentantilor companiei. Indexul contorului la Hidroelectrica poate fi citit si trimis in perioada 24-28 ianuarie 2023. Cum trimiti indexul la Hidroelectrica si cum se citeste corect "Astazi este ultima zi cand…

- La inceput de 2023, Glovo , unul dintre cei mai importanți jucatori din lume pe zona de livrare din mai multe categorii, a realizat o analiza la nivel global și local a preferințelor consumatorilor sai in ultimul an. Conform datelor, romanilor le-a intrat in obișnuința sa comande mai mult decat mancare…

- N-au scazut prețurile in jungla imobiliara din Cluj-Napoca nici pe final de an. Atat pe segmentul de vanzari, cat și pe zona de chirii, prețurile au crescut in mai toate cartierele din Cluj. Valorile de listare ale proprietaților rezidențiale din Cluj au inregistrat o creștere importanta de +7,08%,…

- Compania aeriana Wizz Air isi va inchide marti baza din Bacau si va beneficia de ocazia de dezvoltare relocandu-si capacitatea catre alte rute cu o cerere mai ridicata, a anuntat marti compania, informeaza Agerpres. „Wizz Air va continua sa opereze o serie de rute din Bacau, incluzand rutele catre Londra…