- Margot Robbie va face parte din stralucita distributie a viitorului film al lui Wes Anderson care va fi turnat in Spania, dezvaluie marti revista The Hollywood Reporter citata de EFE. Margot Robbie, care in prezent poate fi vazuta pe marile ecrane in filmul cu supereroi "The Suicide Squad", va juca…

- - Actorul american Tom Hanks, recompensat cu doua premii Oscar, va juca in urmatorul film al regizorului Wes Anderson, al carui titlu oficial nu a fost deocamdata anuntat, informeaza site-ul revistei Variety. Starul hollywoodian va interpreta un rol secundar in aceasta productie cinematografica,…

- Actorul Bill Murray va face parte din distributia urmatorului film al cineastului american Wes Anderson, alaturi de Tilda Swinton. Productia pentru noul lungmetraj urmeaza sa inceapa in luna august, in Spania, potrivit Variety. Cel mai recent, Murray a jucat in „The French Dispatch”…

- Cineastul Wes Anderson reuneste o distributie plina de vedete in cea mai recenta pelicula a sa, ''The French Dispatch'', o oda inchinata jurnalismului sub forma unei serii de viniete a caror actiune este plasata in orasul fictional francez Ennui-sur-Blase, prezentata in premiera luni in cadrul Festivalului…

- Premiera multașteptatului “The French Dispatch” a readus la Cannes aerul vremurilor bune, cand lumea se calca pe picioare pentru un autograf și nu știa la care vedeta sa se uite mai intai. Wes Anderson a venit cu atat de multe staruri incat a avut nevoie de un autobuz. Unul festiv, firește, pentru Bill…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost distribuita in urmatorul film al regizorului David O. Russell, produs de New Regency, informeaza site-ul revistei Variety, conform agerpres. Vedeta pop-country se va alatura astfel unei distributii impresionante, in care se remarca actori precum Christian…