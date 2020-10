Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a povestit, intr-un moment de sinceritate, ca relația cu frații ei nu este tocmai buna, fiind chiar ca intr-un razboi! Cantareața a facut dezvaluiri dureroase despre familia care nu i-a fost niciodata alaturi.

- Katy Perry a nascut! Cantareața a adus pe lume o fetița care va purta numele de Daisy Dove. Ziua de 26 august va fi, cu siguranta, insemnata de acum inainte pentru cuplul Perry – Bloom. Cei doi au dezvaluit nașterea intr-o declarație pentru UNICEF. Cuplul a spus ca pluteste de fericire si ca se bucura...…

- Demi Lovato iși sarbatorește astazi ziua de naștere, insa puțini sunt cei care știu perioada trista pe care aceasta a avut-o de traversat. Cunoscuta vedeta a avut ganduri negre, insa dupa ce le-a depașit a reușit sa aiba viața de succes pe care și-a dorit-o dintotdeauna!

- Anda Adam este hotarata sa plece acasa cu marele premiu de la “Ferma. Oraseni versus sateni”. Cantareata si-a facut bagajele, si-a lasat familia si a mers direct la filmarile pentru emisiunea de pe PRO TV. Anda Adam, concurenta hotarata sa castige noul sezon Ferma In varsta de 40 de ani, Anda Adam a…

- Adele, 32 de ani, a renunțat la multe dintre mancarurile preferate și a facut mult sport. Ea a pierdut in ultimul an și jumatate aproape 50 de kilograme! Cantareața britanica a postat prima imagine cu noua silueta la inceputului acestui an, dupa care a continuat sa-i țina la curent pe fani cu felul…

- Lidia Buble, una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de la noi, ține ascuns un mare secret. Cantareața a fost la un pas sa pice examenul de Bacalaureat. Lidia Buble face parte dintr-o familie cu mulți copii și din cauza neajunsurilor financiare, artista a fost nevoita sa munceasca in timpul…

- Elena Merișoreanu, celebra interpreta de muzica populara, a fost testata pentru coronavirus, dupa ce asistenta medicala care ii facea infecții s-a confruntat cu febra, fiind suspecta de COVID-19.