Mareșali și mareşali în istoria României „Maresale, maresale / Ai lasat satele goale…” Cand Regele Mihai I al Romaniei s-a reintors definitiv acasa, poporenii l-au intampinat cu nesfarsit respect, lacrimi, flori si aplauze. Tara s-a trezit din somn. A fost momentul trezirii! Pana si Imnul National al Romaniei a fost cantat mai viguros. Deodata, o tara intreaga si-a reamintit de Regele sau si de trecutul nu prea indepartat, turbulent si dramatic. Asta dovedea tuturor ca Regele a ramas in vesnicia pamantului romanesc. Pelerinajul romanilor din zilele acelea de doliu, la Peles, la Palatul Regal, la Curtea de Arges, a ridicat un catarg… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

