Marele taragotist bănăţean Luca Novac a încetat din viaţă CARAȘ-SEVERIN – Grav bolnav, artistul s-a stins la varsta de 79 de ani in aceasta dimineata, in locuinta sa din Timisoara! „Tragedie, luni, in lumea muzicii populare din Banat“, scriu colegii nostri de la Tion. „S-a stins din viața taragotistul Luca Novac, unul dintre cei mai mari instrumentiști de muzica populara din Banat. Luca Novac a murit luni dimineața la locuința sa din Timișoara. Avea 79 de ani și era foarte bolnav. “Carasean prin nastere, timisorean de „onoare“ gratie titlului conferit in aprilie 2020 de Primaria Municipiului Timisoara, titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Timisoara… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comemorarea deportarii germanilor din Banat in Uniunea Sovietica Satul Charlottenburg. Foto: Arhiva. Manifestarile comemorative dedicate celor 76 de ani de la deportarea etnicilor germani din Banatul de Munte în fosta Uniune Sovietica continua la Resita. Vineri, 29 iuanuarie,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cancelarul german, Angela Merkel, au discutat despre posibilitatea unei „producții comune de vaccinuri” impotriva coronavirusului, a anunțat Kremlinul. Conform AFP, Rusia face eforturi pentru a-și intensifica capacitațile in domeniul vaccinurilor impotriva coronavirusului.…

- Lumea sportului din Valea Jiului este in doliu, dupa ce unul dintre sportivii de legenda ai Vaii Jiului, Vasile Tamaș a trecut in eternitate, la varsta de 87 de ani. Maestru al Sportului inca din anul 1973, Vasile Tamaș este omul de numele caruia se leaga inceputurile activitații de tir cu…

- Coreea de Sud a raportat sambata cele mai multe contaminari in decurs de zece luni si numarul cazurilor de Covid-19 inregistrate in ultimele 24 de ore a crescut in China, unde a fost descoperit noul coronavirus la finalul anului trecut.

- Sonda spatiala chineza Chang’e-5 a aselenizat cu succes, astazi, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, anunța presa chineza, citata de agerpres .China a lansat sonda spatiala Chang’e-5 la data de 24 noiembrie. Misiunea fara echipaj uman, denumita dupa zeita Lunii…

- Cheltuielile de cercetare si dezvoltare in tarile din Uniunea Europeana, ca procent din PIB, s-au situat anul trecut la 2,19% (fata de 2,18 in 2018 si 1,97% in 2009), in timp ce Romania, Malta, Cipru, Letonia, Irlanda, Slovacia, Bulgaria si Lituania au alocat sub 1% din PIB, arata datele publicate vineri…

- ”Membrii G20 au adoptat masuri imediate si exceptionale pentru a raspunde impoctului pandemiei, inclusiv prin implementarea unor masuri fiscale, monetare si de stabilitate financiara fara precedent”, se arata intr-un comunicat. Cheltuielile totale efectuate pana in prezent reprezinta mai mult de doua…

- State precum China, Rusia, Iran si Coreea de Nord reprezinta "cele mai grave amenintari cibernetice" pentru Canada, unde ele ar putea ataca reteaua electrica, releva un raport publicat miercuri si citat de AFP, potrivit AGERPRES. "Numarul autorilor de amenintari cibernetice este in crestere,…