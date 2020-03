Automobile Club de Monaco a anuntat, joi, ca Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, programat in luna mai si initial amanat, nu va mai avea loc in acest an, anunța news.ro.

“Avand in vedere aceasta situatie grava, Comitetul Director al Automobile Club de Monaco a decis, cu mare tristete, anularea celui de-al 12-lea GP al Monaco istoric (8-10 mai) si celui de-al 78-lea GP de Formula 1 al Monaco, din cadrul Campionatului Mondial (21-24 mai)”, se arata intr-un comunicat al organizatorilor, in care se mentioneaza problemele cauzate de coronavirus si incertitudinile cu privire…