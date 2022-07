Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul George Russell (24 de ani), pilotul celor de la Mercedes, va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei. Cursa de la Hungaroring este programata duminica, de la ora 16:00. George Russel a scris istorie pe circuitul Hungaroring, in Marele Premiu al Ungariei. Pilotul…

- George Russell (Mercedes) va pleca de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Ungariei, a 13-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Azi, de la 16:00, are loc Marele Premiu al Franței de pe circuitul „Paul Ricard”. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport. Charles Leclerc (24 de ani), pilotul celor de la Ferrari, va pleca din pole-position. El va fi urmat de olandezul Max Verstappen (Red…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca din prima pozitie sambata in cursa de sprint care va stabili grila Marelui Premiu al Austriei de Formula 1 dupa ce a reusit cel mai bun timp al calificarilor de vineri, informeaza AFP. Campionul mondial en titre si actual lider al clasamentului provizoriu…

- Carlos Sainz Jr. a obținut duminica, la Silverstone, prima sa victorie in „Marele Circ”: pilotul iberic al echipei Ferrari s-a impus in Marele Premiu al Marii Britanii, la Silverstone, a zecea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1.

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca primul in Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. Acesta va fi urmat de doi spanioli: Fernando Alonso (Alpine) și Carlos Sainz (Ferrari). Marele Premiu al Canadei are loc azi, de la ora 21:00. Cursa va fi in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport La…

- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 14:00, va avea loc Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, cu Charles Leclerc (Ferrari) in pole-position. Intrecerea va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, OrangeSport 1 și Prima Sport 1. Intrecerea de astazi este a 8-a a sezonului 2022,…

- Marele Premiu al Spaniei, de la Barcelona, are loc azi, de la ora 16:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Orange Sport, Prima Sport și DigiSport. Marele Circ ajunge in Spania, pentru runda a 6-a. Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din nou din pole-position, pentru a 4-a oara…