Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Titus Corlațean a declarat luni la Antena 3 ca o eventuala intrare a lui Traian Basescu in cursa pentru primaria Capitalei, la alegerile din 27 septembrie, ar putea fi o lovitura importanta pentru alianța PNL-USR-PLUS.Corlațean a indicat ca Basescu are capacitatea sa duca o campanie…

- "Am avut discuții cu consilierii noștri, cu filialele noastre și absolut toate erau total dezamagite, ca sa folosesc un cuvant mai ușor, despre activitatea PMP-ului in consilii pana acum și atunci lucrul acesta a cantarit decisiv. Sunt unele compromisuri pe care le poți face in politica și unele…

- Liderii PNL, USR și PLUS au negociat vineri noapte la sediul guvernului ultimele detalii ale alianței electorale pentru primariile de sector din București. Dan Barna a postat pe Facebook la ora 2 noaptea o fotografie in care apare alaturi de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu, Dragoș…

- "Daca alianța de dreapta inseamna doar PNL și USR, categoric nu las partidul in deriva. Noi suntem cei care am inițiat candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, din partea dreptei. Aflam acum ca PMP nu e bine venit. Foarte bine, PMP nu e partid de milogi, ne vom juca șansa. Președintele…

- Nicușor Dan se teme de un nou eșec in cursa pentru Primaria Capitalei. Intr-o intervenție la RFI, fondatorul USR și-a exprimat speranța ca dreapta va avea candidați unici la sectoare, altfel PSD are prima șansa. La fel, Nicușor Dan este speriat de o posibila candidatura a lui Traian Basescu, pe care…

- Nicușor Dan a declarat ca este optimist și ca Traian Basescu nu ii va fi contracandidat la Primaria Generala a Capitalei. „Are o expertiza buna pentru locul in care se afla acum”, a mai spus el.„Eu sunt optimist ca o sa existe o ințelegere impreuna cu PMP, astfel incat aceasta candidatura…

- Scandalul a izbucnit dupa ce Violeta Alexandru a scris pe Facebook ca PSD realizeaza un sondaj pentru a testa increderea cetatenilor in alti social-democrati decat Gabriela Firea, in cursa pentru Primaria Capitalei. Cetatenii care au completat chestionarul au fost intrebati cu cine ar vota daca pentru…

- Potrivit datelor PNL și PSD impart primul loc cu cate 30 de procente fiecare. Ele sunt urmate la mare distanța de Alianța 2020 USR+PLUS cu 17%, PMP cu 7%, Pro Romania cu 6% și ALDE cu 5%. Citeste si: Traian Basescu, solutia pentru a pune capat scandalului PSD - PNL privind starea de alerta. "Se…