Marele împrumut pentru Ucraina, donație mascată făcută de țările UE Romania se afla la loc de frunte in clasamentul sumelor care trebuie donate Ucrainei, sub forma mascata de girare a mega imprumutului de 5 miliarde de euro. Deși la saracie ne poziționam pe primul loc, cot la cot cu Bulgaria, cand a venit vorba de plata, țara noastra a fost propulsata in categoria țarilor bogate, […] The post Marele imprumut pentru Ucraina, donație mascata facuta de țarile UE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

