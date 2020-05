Stiri pe aceeasi tema

- Este printre cele mai mari piețe acoperite din lume și principala atracție turistica a capitalei economice a Turciei: Marele Bazar din Istanbul urmeaza sa se redeschida luni, dupa mai bine de doua luni de restricții coronavirus. Bazar a fost construit in 1455 – la doi ani dupa ce otomanii au cucerit…

- Marele Bazar din Istanbul, care gazduieste peste 3.000 de magazine si 30.000 de comercianti, se pregateste de redeschidere in capitala economica a Turciei, dupa ce a fost inchis pe 23 martie in cadrul masurilor luate pentru a stopa epidemia de coronavirus care a facut aproape 4.500 de morti in tara,…

- Conducerea Pieței Centrale din Capitala deja a inceput pregatirile pentru redeschidere. Ion Pintea a declarat pentru postul TV Primul in Moldova ca a avut discuții cu agenții economici care comercializeaza diverse produse pe teritoriul pieței și aceștia sint gata sa respecte orice norma pentru a evita…

- Miercuri este data limita pana la care proprietarii teraselor de pe domeniul public pot solicita deschiderea acestora. Abonamentele de ocupare a domeniului public pot fi solicitate, de catre cei interesați, online sau in scris, la Centrul de Informare pentru Cetațeni. Primarul Municipiului Brașov, George…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a indemnat duminica Grecia ''sa-si deschida portile'' in fata migrantilor, pe care Ankara i-a anuntat ca si-a deschis frontierele sale, si sa-i lase sa intre in celelalte tari ale Uniunii Europene, informeaza AFP. "Hei, Grecia!…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a solicitat duminica Greciei sa "deschida portile" migrantilor. Ankara a anuntat autoritatile de la Atena ca a deschis frontierele sale si sa le permita migrantilor sa mearga catre tari din Uniunea Europeana, informeaza AFP, potrivit news.ro."Hei, Grecia!…