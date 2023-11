Stiri pe aceeasi tema

- Este unul din cei mai titrați antrenori romani, cu o cariera de peste 40 de ani in fotbalul romanesc și internațional. Dar, conform informațiilor de ultima ora, Mircea Lucescu și-a dat demisia de la Dinamo Kiev, și se pare ca este și momentul la care legendarul antrenor se retrage definitiv din fotbal.…

- Mircea Lucescu (78 de ani) a anunțat ca se retrage din fotbal, imediat dupa eșecul suferit de Dinamo Kiev derby-ul cu Șahtior, scor 0-1, in runda cu numarul 13 a primei ligi din Ucraina. Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani) a dezvaluit ultima conversație avuta cu „Il Luce” și ca nu anticipa decizia. Ioan…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu pune punct carierei sale. Demisioneaza de la Dinamo Kiev, dupa infrangerea cu Șahtior și renunța la fotbal, se retrage. „Mircea Lucescu a demisionat din calitate de antrenor principal al lui Dinamo Kiev. Meciul cu Șahtior a fost ultimul pentru antrenorul roman in alb-albastru”,…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu si-a dat demisia de la echipa ucraineana Dinamo Kiev, a anuntat vineri seara clubul, pe pagina oficiala de Facebook.Mircea Lucescu (78 de ani) si-a anuntat demisia dupa meciul pierdut in campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0-1 cu Sahtior Donetk. Se…

- Deși nu s-a mai intamplat din 2006 ca Dinamo Kiev sa nu joace in grupele unei competiții europene, Mircea Lucescu (78 de ani) nu are postul amenințat dupa ce a fost eliminat de Besiktas in play-off-ul Conference League, scor 0-1 (2-4 la general). Dinamo Kiev se poate concentra pe competiția interna,…

- Antrenorul celor de la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu (78 de ani), a dezvaluit, dupa meciul pierdut de ucraineni cu Beșiktaș, scor 2-3, in play-off-ul Conference League, ca l-a invitat pe George Copos, fostul patron al Rapidului, la partida din Giulești. George Copos și Mircea Lucescu au colaborat la…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev s-au calificat in play-off-ul de Conference, dupa un meci cu prelungiri și penalty-uri in fața celor de la Aris. Acum, formația din Ucraina va juca tot pe Giulești, joi 24 august, cu turcii de la Beșiktaș, echipa cu care Il Luce are un titlu in CV La finalul meciului jucat…

- Mircea Lucescu se afla la București, in așteptarea meciului Dinamo Kiev – Aris, programat in Giulești, și a fost in tribune la partida Rapid – Petrolul. Antrenorul formației din Ucraina a fost uluit de rezultatul partidei și le-a transmis fanilor ca ar trebui sa aiba mai multa rabdare cu jucatorii.…