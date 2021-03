Israelul a acuzat miercuri Republica Islamica Iran, inamicul sau numarul unu, ca a comis un "atac de mediu' dupa o maree neagra in largul coastelor sale la Marea Mediterana, cauzata, potrivit acestuia, de o vas venit din Iran, noteaza AFP.



"O nava pirat sub pavilion libian care a parasit Iranul este responsabila de acest atac de mediu", a afirmat intr-o conferinta de presa ministrul mediului, Gila Gamliel.



Potrivit acesteia, nava "s-a apropiat de zona economica exclusiva a Israelului" pentru a "polua in mod deliberat".



"Iranul desfasoara activitati teroriste…