Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman are opt stații de masurare a calitații aerului, in Capitala, dar și in zona metropolitana. Buletin de București a descoperit ca la peste 10 ani de la inaugurarea sistemului multe dintre acestea masoara doar o parte din poluarea de zi cu zi.

- Consilierul general USR, Octavian Berceanu, vicepresedintele Institutului pentru Dezvoltare si Inovare, atrage atentia intr-o scrisoare catre ministrul Mediului ca parametrii privind calitatea aerului respirat din Capitala sunt comparabili cu cei din Sydney, zona grav afectata de cele mai grave incendii…

- Un baiat de 5 ani din Vernești și o fetița de 6 ani din Cernatești sunt internați in spitale din București, dupa ce le-au explodat petarde in fața. Copiii au ajuns in ultima zi a anului 2019 la Spitalul Județean Buzau, cu vederea afectata. Pe 31 decembrie 2019, la unitatea medicala a fost adus un baiețel…

- Alex Benchea, un tanar nevazator din Cluj, a reusit duminica, 15 decembrie, sa ajunga in varful celui mai inalt munte ale Africii, Kilimanjaro. Alex si-a implinit un vis, alaturi de alpinistul Cosmin Andron, care l-a insotit in temerara sa actiune. Legitimat la Clubul Climb Again, in Capitala, tanarul…

- Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculata pentru luna octombrie 2019 de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) are un cuantum brut de 33.235 lei, iar beneficiarul apartine de una din Casele locale de Pensii din Bucuresti, potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei…

- Filmul "Cardinalul", in regia lui Nicolae Margineanu, productie cinematografica care prezinta o parte din viata Cardinalului Iuliu Hossu, a fost prezentat in avanpremiera, marti, la Bucuresti, premiera oficiala fiind programata, miercuri, la Cinema Pro din Capitala. Filmul, realizat alb-negru si color,…

- Doamna comediei romanești, așa cum a fost supranumita Tamara Buciuceanu, a interpretat roluri excepționale pe scenele capitalei și ale țarii. A jucat in peste 25 de filme și are o cariera impresionanta și in televiziune. Totuși, rolul care i-a adus cea mai mare popularitate a fost cel al profesoarei…

- Primele reacții dupa aflarea veștii conform careia Tamara Buciuceanu Botez a incetat din viața. Lumea artistica este in stare de șoc, iar colegii de scena ai actriței au doar cuvinte de lauda la adresa „doamnei comediei romanești”. Tamara Buciuceanu Botez a murit la varsta de 90 de ani, a anunțat spitalul…