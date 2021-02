Stiri pe aceeasi tema

- "Fiecare cadru didactic stie ce are de facut, fiecare profesor stie daca are de efectuat, pe semestrul al II lea, o ora in plus, doua ore in plus, pentru fixarea informatiilor care au fost transmise in mediul onlineldquo;, a precizat inspectorul scolar general al ISJ Constanta, Sorin Mihai, in cadrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede, pentru semestrul al II-lea din acest an scolar, o suma de 30 de milioane de euro pentru derularea si plata orelor remediale, urmand a fi stabilit un grup tinta de elevi, printre care cei…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca ordonanța privind plata orelor remediale a fost prezentata in ședința de miercuri a Guvernului. Plata va fi motivanta, fiind echivalenta cu salarizarea...

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca in cadrul orelor „remediale” vor putea fi organizate si „ore de consolidare” a materiei acolo unde profesorii au predat tot ce era cuprins in programa scolara. Potrivit ministrului, profesorii care predau ore de consolidare a materiei vor putea…

- Consiliul National al Elevilor solicita Ministerului Educatiei realizarea, in regim de urgenta, a unei proceduri metodice adresate cadrelor didactice privind desfasurarea orelor online, pentru a asigura caracterul unitar al cursurilor remediale ce vor avea loc in unitatile de invatamant, informeaza…

- Consiliul Național al Elevilor a solicitat Ministerului Educației realizarea, in regim de urgența, a unei proceduri metodice adresate cadrelor didactice privind desfașurarea orelor online, pentru a asigura caracterul unitar al orelor remediale ce vor avea loc in unitațile de invațamant. De ...

- Boris Johnson da asigurari ca aprovizionarea Regatului este ”solida” si ”robusta”, dupa izolarea tarii din cauza mutatiei SARS-CoV-2. La Londra se cere amanarea Brexitului Premierul britanic Boris Johnson a fost nevoit ca, dupa ce i-a plasat de urgenta in izolare pe britanici…

- Vremea s-a schimbat radical in Romania in ultimele ore, iar o data cu ea apar si grijile soferilor.Marea majoritate a soferilor, din graba, uita de multe ori sa-si schimbe cauciucurile de iarna. Numai ca si aceasta schimbare nu se face oricum, ci tinandu-se cont de reguli specificate in Codul Rutier.…