Marea încercare. 6.000 de euro pentru naționala Generației Alpha Saptamana austeritații a coincis cu cea a sportului la nivel european. Concordanța fatidica am putea spune. Performanța de a atrage fonduri europene seamana suficient cu cea de a trage la poarta. In ambele cazuri, la mare distanța de ținta. Nu conteaza ca vorbim de o minge de fotbal sau de handbal. Sau ca in loc de porți avem buturi. Hotarat de soarta sau nu, momentul poate fi unul providențial. In primul rand, sportul este din nou util societații. Plafonul de 6.000 de euro prevazut pentru salariile sportivilor va contribui la balansarea deficitului public. In mod salvator, probabil. Jocul cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Finantelor lanseaza a treia editie din 2023 a campaniei “Romania are sange de rocker” initiata de Morning Glory, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti, prin intermediul Programului de titluri de stat FIDELIS si le acorda donatorilor de sange o transa speciala.…

- Numarul scazut al populației in Romania este o problema reala, iar Guvernul pregatește mai multe masuri prin care sa creasca sporul natural. Astfel, a intrat in vigoare majorarea cu 50% a indemnizației de creștere a copilului pentru familiile cu mulți copii. Alocația lunara pentru creșterea copilului…

- Rezultatul net in primul semestru din 2023 este 5.003.676 lei, iar inaceeaai perioada a anului trecut era 45.646.967. De asemenea, profitul operational a inregistrat o scadere de 27.8% in perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2023, comparativ cu perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, de la…

- Guvernanții pregatesc schimbari majore pentru reforma sistemelor de pensii și salarii in Romania, anunța Realitatea PLUS. O delegație a Guvernului Romaniei merge la Bruxelles pentru discuții despre reformele urgente privind pensiile și salariile, dar și innvestițiile, pentru a nu pierde banii din urmatoarele…

- Directoratul Hidroelectrica a aprobat pe 16 august rezultatele operationale si financiare ale companiei pe primele sase luni ale anului curent. ”Astfel, pe semestrul I 2023, societatea a obtinut venituri de 6,977 miliarde lei si un profit net de 3,95 miliarde de lei, in crestere cu 46% fata de perioada…

- De asemenea, economia UE si a zonei euro au inregistrat o crestere de 1,1% in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cel mai semnificativ avans anual in perioada aprilie-iunie 2023 s-a inregistrat in Irlanda…

- “Va multumesc ca mi-ati facut onoarea sa fiu astazi langa dumneavoastra, langa acesti copii minunati fara de care n-am putea merge inainte, sa fiu alaturi de dumneavoastra, antrenorii, presedintii de federatii, multi dintre dumneavoastra imi sunteti si prieteni. Fara puterea exemplului, si acesti copii…

- Performanța istorica pentru Romania la Olimpiada Internaționala de Matematica. Elevii noștri au obținut locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, cu 5 medalii de aur și una de argint. Cei 6 romani sunt elevi la doua licee din București și au fost coordonați de doi profesori, din București,…