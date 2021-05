Stiri pe aceeasi tema

- Portalul de știri Noi.md te invita sa urmarești LIVE marea finala a concursului Eurovision 2021. Astazi pe scena de la Rotterdam va ieși și reprezentanta Republicii Moldova. Natalia Gordienko va evolua sub numarul 14 cu melodia ”Sugar”. Hai Moldova!

- Reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision 2021, Natalia Gordienko, s-a calificat in finala concursului. Ea a evoluat in aceasta seara pe scena de la Rotterdam, in cea de-a doua semifinala a concursului, cu piesa „Sugar”.

- Astazi va avea loc cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision, iar pe scena de la Rotterdam va urca si reprezentanta tarii noastre, Natalia Gordienko cu piesa "Sugar". Casele de pariuri ii prezic locul 25. Alaturi de Moldova, vor concura alte 16 tari. Doar zece vor ajunge in marea finala de simbata.…

- „Regele” estradei rusești Filip Kirkorov va prezenta astazi pe postul bulgar național BNT piesa Sugar compusa de el, cu care Natalia Gordienko va reprezenta Moldova la concursul Eurovision 2021. Potrivit presei bulgare, Kirkorov a profitat de ocazie și s-a intilnit cu directorul general al postului…

- Ieri artista din Republica Moldova, Natalia Gordienko și-a prezentat cu mare fast la Moscova clipul video pentru melodia ”Sugar” cu care ne va reprezenta țara anul acesta la cel mai mare concurs european de muzica ”Eurovision”. Artista și-a ținut in suspans invitații pina aproape de miezul noții, iar…