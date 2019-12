Stiri pe aceeasi tema

- CONCURS… Peste 300 de elevi din judetul Vaslui participa astazi, 16 noiembrie, la Concursul National de Matematica LuminaMath. Acesta se va desfasura, incepand cu ora 10:00, in doua unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala “Alexandra Nechita” Vaslui – pentru elevii din zonele Vaslui, Negresti, Husi,…

- Conducerea Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca anunța verificari dupa marturiile unui tanar absolvent de Politie, care a demisionat dupa 20 de zile de munca. Tanarul spunea ca nu avea toaleta, apa sau caldura.Potrivit unui comunicat al Școlii de Agenți de Poliție…

- Cei doi elevi ai Scolii de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina, prinsi cu substante ce par a fi psihotrope in camerele din camin, au cerut plecarea voluntara din scoala, fiecare dintre ei urmand sa plateasca peste 9.000 de lei, reprezentand contravaloarea scolarizarii.”Au plecat prin…

- Doi elevi ai Scolii de Politie “Vasile Lascar” au fost exmatriculati, dupa ce au fost prinsi ca se drogau cu cannabis, informeaza, marti, publicația romania24.ro. Potrivit IPJ Prahova, Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti a fost sesizata de catre conducerea Scolii de Agenti de Politie…

- Intr-o scoala din judetul Botosani elevii de clasa pregatitoare sunt nevoiti sa invete inghesuiti intr-o cancelarie. Conducerea scolii spune ca s-a ajuns la aceasta situatie fiindca vor sa reabiliteaze scoala si nu mai au loc pentru elevi. Cu toate acestea, nimeni nu s-a apucat inca de treaba, iar elevii…

- Luni dimineața, 9 septembrie, toate drumurile au dus la școala, fie ca a fost vorba de gradinița, școala primara sau gimnaziala, ori liceu.Forfota a fost și printre elevii școlii din Gulia, aceștia pașind in noul an școlar in condiții ceva mai dificile, intrucat școala gimnaziala din Gulia, unde ...

- Elevii de la școala gimnaziala din Ciugud au inceput cursurile intr-o școala smart, prima de acest fel din Romania. Aproximativ 120 de elevi din clasele I-VIII și pregatitoare vor invața in acest an școlar in clase iluminate cu sisteme cu senzori, dotate table interactive și tablete. Școala este dotata…

- Carmen Iohannis a fost prezenta in prima zi de școala la Liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, acolo unde este profesoara de limba engleza și diriginta pentru o clasa de a X-a. Prima doamna și-a manifestat entuziasmul pentru un nou an școlar, și-a imbrațișat elevii și au facut un selfie in curtea școlii.…