Marea câștigătoare a Premiilor Europene pentru Patrimoniu: Biserica de lemn din satul Urși Marea caștigatoare pe anul 2021, in cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu/Europa Nostra 2021, este biserica de lemn din satul Urși, dupa cum informeaza biroul Comisiei Europene din Romania. Proiectul a caștigat, de asemenea, și Premiul Publicului, fiind selectat de 7000 de cetațeni din intreaga Europa ca fiind cel mai apreciat proiect de patrimoniu din Europa. Potrivit sursei menționate, premiul reprezinta cea mai inalta onoare a Europei in domeniul patrimoniului.Construita intre anii 1757 și 1784, biserica a fost restaurata in mod exemplar prin utilizarea materialelor și tehnicilor tradiționale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Capacitatea de cazare turistica, adica numarul de innoptari ale turiștilor in hoteluri, moteluri, pensiuni etc., a fost cu 54,9% mai mare in primul semestru din 2021 fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Numarul total…

- Sase tineri muzicieni, excelente ale tinerei generatii de cantareti, au sustinut duminica seara, in Festivalul European Music Open, la Teatrul Regina Maria din Oradea, o gala de opera, acompaniati de Orchestra si Corul Filarmonicii de Stat din Oradea, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorascu.…

- Sase tineri muzicieni, excelente ale tinerei generatii de cantareti, au sustinut duminica seara, in Festivalul European Music Open, la Teatrul Regina Maria din Oradea, o gala de opera, acompaniati de Orchestra si Corul Filarmonicii de Stat din Oradea, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorascu, arata…

- Un grup de cercetatori de la mai multe institute de cercetare din țara a venit in Geoparc cu scopul de a aduce știința mai aproape de publicul larg. Intalnirea desfașurata in Geoparc a fost gazduita de Casa pentru Știința și Arta „Dumitru Huzoni” din comuna General Berthelot. La ea au luat…

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Teatrul de Arta Sociala MINA București au deosebita onoare de a va invita marți, 17 august 2021, la ora 11.00, in ambientul inedit oferit de Casa Memoriala „Lucian Blaga” din Lancram, la recitalul de muzica și poezie dedicat operei lui Lucian Blaga, intitulat…

- 17 august 2021: Recital de muzica și poezie dedicat operei lui Lucian Blaga la Casa Memoriala din Lancram Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Teatrul de Arta Sociala MINA București au deosebita onoare de a va invita marți, 17 august 2021, la ora 11.00, in ambientul inedit oferit de Casa Memoriala…

- Romania sprijina autoritațile din Tunisia in lupta impotriva pandemiei de Covid și trimite, luni, 180.000 de doze de vaccin produs de compania Astra Zeneca, teste antigen si materiale sanitare trimise cu o aeronava. Totodata, 13 medici și asistenți vor avea o misiune de 21 de zile in țara grav afectata…