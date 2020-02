Marea Britanie va interzice masinile pe benzina si motorina din 2035 Marea Britanie va interzice vanzarea de noi automobile echipate cu motoare pe benzina si motorina, precum si a automobilelor hibride, incepand din 2035, cu cinci ani mai devreme decat se preconiza anterior, in incercarea de a reduce nivelul de poluare a aerului, a anuntat marti prim-ministrul britanic, Boris Johnson.



Decizia este o victorie pentru automobilele electrice, iar daca va fi copiata la nivel mondial ar putea afecta avutia statelor producatoare de petrol si va transforma industria auto, precum si un simbol al capitalismului din secolul XX: automobilul, informeaza Reuters.



