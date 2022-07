Marea Britanie va fi gazda Eurovision 2023, și nu Ucraina Marea Britanie va gazdui concursul Eurovision 2023 in locul Ucrainei, castigatoarea editiei din 2022 a competitiei muzicale, din cauza riscurilor de securitate cauzate de invazia rusa, au anuntat luni guvernul britanic si organizatorii concursului, relateaza AFP, dpa si Reuters. In luna iunie, Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU), institutia care organizeaza concursul Eurovision, a considerat ca nu sunt indeplinite conditiile de securitate pentru ca Ucraina sa organizeze competitia si a lansat negocieri cu Marea Britanie, tara clasata pe locul al doilea la editia din 2022 de la Torino.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

