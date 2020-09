Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, a postat o fotografie de pe patul de spital din Berlin, unde se recupereaza dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina, in timpul unei calatorii dinspre Siberia spre Moscova, in luna august.Criticul lui Vladimir Putin a dat primul semn de viața, la aproape…

- Alexei Navalnii, principalul critic la adresa Kremlinului este ingrijit la Spitalul Charite din Berlin dupa ce a cazut grav bolnav in timpul unui zbor intern luna trecuta in Rusia. Germania a cerut Rusiei explicatii in legatura cu acest caz, desi Moscova neaga orice implicare. Der Spiegel…

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii a facut progrese in procesul de recuperare dupa otravirea cu agentul neurotoxic din clasa Noviciok si acum poate vorbi din nou, a relatat joi revista Der Spiegel, potrivit Reuters. Principalul critic la adresa Kremlinului este ingrijit la Spitalul Charite…

- Ministerul de Externe rus a anuntat marti ca l-a convocat pe ambasadorul Germaniei la Moscova in legatura cu declaratiile facute de autoritatile de la Berlin cu privire la starea politicianului de opozitie rus Aleksei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii, 44 de ani, un proeminent critic…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a ieșit din coma artificiala și raspunde la stimuli, la puțin mai bine de doua saptamani dupa ce a fost otravit in Rusia, noteaza Deutsche Welle.Medicii germani care il trateaza pe Aleksei Navalnii, otravit in Rusia la sfarșitul lui august, l-au scos cu succes…

- "Este vorba despre un act las si demn de dispret, inca o data", a postat pe Twitter Ursula von der Leyen, referindu-se la faptul ca s-a mai folosit acea substanta si in cazul fostului spion Serghei Skripal, in 2018, cand se afla pe teritoriul Marii Britanii. "Autorii (acestei otraviri) trebuie…

- Opozantul Kremlinului, Aleksei Navalnîi, care ramâne într-o coma indusa medical dupa ceea ce aliații sai suspecteaza a fi o otravire, nu se mai confrunta cu nicio amenințare grava la viața sa, iar starea sa de sanatate se îmbunatațește, a spus vineri purtatoarea sa de cuvânt,…

- Sursa foto: Captura video DW Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, au informat agentiile dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Un purtator de…