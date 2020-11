Marea Britanie si Uniunea Europeana au reluat luni, virtual, negocierile in incercarea de a-si depasi "divergentele fundamentale" si de a ajunge la un acord post-Brexit care ar permite sa se evite o situatie dureroasa in care nu ar exista nicio intelegere ('no deal') pana la 31 decembrie, relateaza AFP.



Aceste discutii dificile au fost incetinite joi de un caz de COVID-19 in echipa europeana, care l-a determinat pe negociatorul UE Michel Barnier si pe omologul sau britanic David Frost sa puna capat oricarei reuniuni fata in fata.



"Dupa discutii tehnice in weekend,…