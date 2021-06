Cele doua acorduri incheie conflicte desfasurate pe parcursul a 17 ani la Organizatia Mondiala a Comertului si stabilesc un front comun impotriva finantarii in afara pietei, cu referire la industria aerospatiala a Chinei aflata in dezvoltare. Disputa a declansat un razboi tarifar transatlantic de luni de zile, care a lovit industrii precum whisky-ul scotian, pana la declararea unui armistitiu temporar in acest an, pentru a usura negocierile. Tarifele vor fi suspendate pentru cinci ani, in timp ce guvernele se angajeaza sa ofere orice finantare in conditiile pietei, eliminand o sursa perena de…