In Marea Britanie și Franța se inregistreaza deja un nou val de Covid. Ultimele date sugereaza ca, in Anglia, 1,3 milioane de persoane (1 din 50) au Covid, reprezentand o creștere marcanta a infecțiilor, mai ales in randul persoanelor cu varste peste 70 de ani, transmite BBC. In prezent, in Anglia nu sunt restricții, dar se recomanda o grija suplimentara in cazul persoanelor in varsta. De asemenea, medicii se tem de o ”twindemie” – gripa asociata cu Covid – in aceasta iarna, motiv pentru care recomanda vaccinarea. Profesorul Mark Woolhouse, expert in boli infecțioase la Universitatea din Edinburgh,…