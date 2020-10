Marea Britanie a notificat oficial Uniunea Europeana cu privire la intentia sa de a se retrage din misiunile militare ale blocului comunitar pana la sfarsitul acestui an, i-au anuntat miercuri oficiali europeni pe reprezentantii statelor membre, potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters. Fiind una dintre cele mai mari forte militare europene, Marea Britanie a jucat un rol central in eforturile de securitate europene, dar negociatorii europeni si britanici au convenit in anul 2018 ca Marea Britanie va putea opta sa nu continue sa conduca ori sa ia parte la misiuni militare europene dupa…