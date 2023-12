Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva luni inaintea alegerilor legislative, guvernul conservator britanic a anuntat luni ca va „strange surubul” in problema imigratiei legale, prin cresterea salariului minim cerut pentru a lucra in Regatul Unit si anularea facilitatii oferite lucratorilor migranti din sectorul sanitar de a-si…

- Starul Elton John s-a adresat miercuri parlamentarilor britanici in contextul in care Guvernul de la Londra a anuntat ca intentioneaza sa extinda un program de testare anti-HIV ca parte a obiectivului sau de a pune capat noilor transmisii ale virusului in Anglia pana in 2030, informeaza Reuters. Elton…

- Cererea consumatorilor pentru articole second-hand in Marea Britanie si intreaga Europa a dat nastere unor afaceri de un miliard de lire sterline (1,3 miliarde de dolari) pentru grupul american Amazon, a declarat directorul diviziei britanice John Boumphrey, intr-un interviu acordat Reuters. Multi retaileri…

- Marea Britanie va creste salariul minim cu aproape 10%Salariul minim in Marea Britanie va creste din aprilie 2024 cu 9,8%, la 11,44 lire sterline (14,26 dolari) pe ora, fiind una din cele mai ridicate cresteri ca procent din veniturile medii in randul economiilor dezvoltate, transmite Reuters, conform…

- Franta, Germania si Italia au ajuns la un acord cu privire la modul in care ar trebui sa fie reglementata inteligenta artificiala, potrivit unui document comun vazut de Reuters, ceea ce ar urma sa accelereze negocierile la nivel european.Cele trei guverne sustin angajamente care sunt voluntare, dar…

obligatorii pentru furnizorii mici si mari de AI din Uniunea Europeana care le sustin. Comisia Europeana, Parlamentul European si Consiliul UE negociaza modul in care blocul ar trebui sa se pozitioneze. In iunie, Parlamentul European a prezentat…

- Alergatoarea Joasia Zakrzewski a fost suspendata, miercuri, pentru 12 luni de catre un organism disciplinar de atletism din Marea Britanie, deoarece a mers cu masina in timpul unei curse de 50 de mile in aprilie si s-a clasat astfel pe locul trei, relateaza Reuters.Datele din sistemul de urmarire…

- Marea Britanie ii va face pe producatorii de masini cu conducere autonoma si nu pe proprietari sa raspunda legal pentru orice accident, in cadrul reglementarilor pentru dezvoltarea vehiculelor autonome, a anuntat marti guvernul, intr-o miscare salutata de asiguratori si startupuri de vehicule autonome,…