Marea Britanie: Peste două tone de cocaină capturate Agenția pentru criminalitate din Marea Britanie (NCA) a declarat sâmbata ca a confiscat peste doua tone de cocaina în valoare de 160 de milioane de lire sterline (187 de milioane de euro) în largul Plymouth (sud-vestul Angliei), potrivit AFP.



Șase barbați cu vârste cuprinse între 24 și 49 de ani au fost arestați în legatura cu operațiunea desfașurata joi împreuna cu poliția federala australiana și poliția de frontiera britanica, a declarat NCA într-un comunicat.



Traficanții se aflau la bordul unui iaht de lux la aproximativ 130 de kilometri…

