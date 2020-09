Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeana pana pe 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti ”sa accepte si sa mearga mai departe”, va afirma luni premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters.Citește și: Gabriela…

- Cele trei state europene au anunțat, joi, intr-un comunicat comun, ca nu sustin initiativa SUA la ONU prin care se solicita reimpunerea sanctiunilor internationale la adresa Iranului, acuzate de incalcarea acordului nuclear din 2015. In replica, șeful diplomației americane a acuzat cele trei țari ca…

- Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai mare supramortalitate inregistrata in Europa de la inceputul pandemiei declansate de noul coronavirus, in timp ce alte tari, precum Spania, au cunoscut varfuri mai marcate si mai localizate, a raportat joi un studiu britanic realizat pe 21 de

- La inceputul anului, așa cum ne amintim, a existat o incercare a PNL de PRIVATIZARE, mai mult sau mai puțin mascata, a sistemului național de sanatate. Prin renumita “ORDONANȚA COSTACHE”, se incerca inlesnirea accesului spitalelor private la fonduri practic nelimitate din bugetul programelor naționale…

- Activista suedeza de mediu Greta Thunberg a primit Premierul Gulbenkian pentru Umanitate, o noua distinctie portugheza in valoare de un milion de euro, prin care sunt rasplatite persoanele sau organizatiile care s-au remarcat prin actiunile de combatere a schimbarilor climatice, scrie Agerpres. Tanara…

- Criza sanitara a scos in strada, la Tel Aviv, mai multe mii de israelieni care, sub sloganul “Lasați-ne sa respiram”, au atacat modul de a acționa al guvernului impotriva propagarii coronavirusului și a efectelor in plan economic, marind rata șomajului de la 3,4% in luna februarie la 27% in aprilie.…

- Airbus a anuntat marti ca va concedia aproximativ 15.000 de locuri de munca, inclusiv 900 de posturi prevazute deja in Germania, afirmand ca este in joc viitorul sau, dupa ce pandemia de coronavirus a zguduit industria calatoriilor aeriene, transmite Reuters, conform news.ro.Cel mai mare grup…

- Ca urmare a impactului economic al pandemiei de coronavirus, Federatia Engleza de Fotbal a anuntat ca va renunta la 124 de angajati, anunța news.ro.Fotbalul in Marea Britanie a fost oprit 100 de zile din cauza pandemiei, iar FA a pierdut sume importante de bani, ca urmare a amanarii meciurilor…