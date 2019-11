Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei vizite la Hartlepool, in nord-estul Angliei, Farage a afirmat ca partidul sau nu va prezenta candidati in 317 circumscriptii castigate de conservatori la ultimele alegeri din iunie 2017 si "se va concentra pe mandatele detinute de Partidul Laburist". El afirmase anterior ca…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot in ultima saptamana, in timp ce Partidul Laburist urca un punct procentual, pana la 30%, releva un sondaj de opinie realizat de Panelbase in perspectiva alegerilor anticipate…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot, in timp ce Partidul Laburist urca pana la 30%, dupa primele zile de campanie pentru alegerile anticipate din Regatul Unit, potrivit unui sondaj de opinie recent, realizat…

- Astfel, in acest prim sondaj al ICM referitor la scrutinul din 12 decembrie conservatorii sunt cotati cu 38% din intentiile de vot ale electoratului din Regatul Unit, laburistii cu 31%, liberal-democratii cu 15% si Partidul Brexit cu 9%. Ancheta sociologica a fost realizata in perioada 1 -…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans cuprins intre 11 si 17 puncte procentuale fata de Partidul Laburist, indica trei sondaje de opinie realizate in perspectiva alegerilor anticipate din 12 decembrie din Regatul Unit, al treilea scrutin din aceasta tara organizat…

- Astfel, in sondajul realizat de Penelbase conservatorii sunt cotati cu 40% din intentiile de vot ale electoratului din Regatul Unit, laburistii cu 29%, liberal-democratii cu 14%, partidul Brexit cu 9% si Verzii cu 3%. Sondajul a fost realizat in zilele de 30 si 31 octombrie. Conform anchetei…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, se pregatea miercuri de o campanie electorala “dificila", a doua zi dupa aprobarea de catre deputati a legislativelor anticipate in decembrie, cu obiectivul de a transa problema Brexit, piatra de moara pentru Regatul Unit de peste trei ani, potrivit La Libre ,…

- Organizatii criminale ar putea profita de gaurile din controalele de la frontiere în caz de Brexit dur (no deal), în absenta unui acord de retragere cu Uniunea Europeana, potrivit unui raport al Comitetului national de audit (National Audit Office - NAO), preluat miercuri de mai multe mijloace…