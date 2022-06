Marea Britanie ofera un ajutor pentru Ucraina de peste un miliard de dolari, suplimentar fața de sumele deja alocate. Decizia britanicilor a fost luata in contextul summit-ului NATO de la Madrid. Noul ajutor este de un miliard de lire sterline (1,16 miliarde de euro) și va include sisteme de aparare antiaeriana si drone. The post Marea Britanie ofera un ajutor pentru Ucraina de peste un miliard de euro appeared first on Romania Libera .