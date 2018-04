Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Rusia a subestimat reactia internationala la atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie, despre care Londra sustine ca a fost orchestrat de Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Harvey Weinstein nu se va afla la ceremonia de decernare a Oscarurilor de duminica, dar prezenta fostului producator de film va fi totusi simtita la Hollywood, relateaza vineri Reuters. Artistul stradal din Los Angeles care si-a luat numele de Plastic Jesus a dezvelit joi o statuie intitulata "Casting…

- O statuie din ceara dedicata actorului Tom Hardy, cu "o inima" care bate, a fost prezentata de Muzeul Madame Tussauds din Londra, vizitatorilor fiindu-le permis sa se fotografieze alaturi de aceasta, dar si sa o imbratiseze, scrie Reuters. Statuia il reprezinta pe Hardy asezat pe o canapea, cu un brat…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…