Stiri pe aceeasi tema

- BBC a publicat vineri imagini video cu incidentul în care a fost implicat un distrugator al sau în Marea Neagra dupa ce Rusia a anunțat vineri ca a tras salve de avertisment asupra sa și a lansat bombe pe traiectoria de deplasare a navei.Distrugatorul britanic HMS Defender a ridicat…

- „Rușii au exagerat intenționat o potențiala situație periculoasa pentru a da un mesaj politic Marii Britanii”, a declarat, pentru Libertatea, Iulian Fota, expert in relații internaționale, despre incidentul de la Marea Neagra in care Rusia a transmis ca forțele sale au deschis focul și au lansat bombe…

- UPDATE – Ministerul britanic al Apararii a negat miercuri declaratiile Ministerului Apararii din Rusia conform carora distrugatorul HMS Defender al Marinei Regale britanice a patruns in apele teritoriale rusesti din Marea Neagra si a fost somat sa retraga de acolo cu focuri de avertisment si bombe lansate…

- Marea Britanie va trimite un distrugator si o fregata antisubmarin in Marea Neagra, in contextul noilor tensiuni din regiune dintre Rusia si Ucraina. Concomitent, Royal Navy, marina militara a Regatului Unit, va mentine in stare de alerta avioane lupta F-35 si elicoptere Merlin specializate in lupta…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters. Cresterea…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii "sa stea departe" de Rusia si Crimeea, atentionand ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Ucraina se simte sustinuta de Marea Britanie si alte tari din G7 in confruntarea cu Rusia, dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. "Actiunile recente ale Rusiei reprezinta o provocare serioasa pentru…